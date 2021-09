Notre-Dame endelig klar for gjenoppbygging

Det er over to år siden den ødeleggende brannen som brøt gjennom taket, fikk spiret til å kollapse og var nær ved å totalskade den monumentale katedralen.

Arbeidet for å sikre bygningen tok til dagen etter brannen den 15. april 2019. Lørdag erklærte etaten som har ansvaret for arbeidet at sikringen er ferdig.

Snekkere, eksperter på stillaser, profesjonelle klatrere, orgelteknikere og en lang rekke andre håndverkere og eksperter har deltatt. Det er satt opp midlertidige støttestrukturer rundt store deler av katedralen, og en «paraply» for å hindre regnet i å trenge inn er kommet på plass.

Nå starter selve gjenoppbyggingen, og anbud på rundt 100 delprosjekter hentes inn. Restaureringen av orgelet begynner i høst, og resten av arbeidet i vinter.

President Emmanuel Macron har som mål å åpne katedralen i 2024, da Paris er vertsby for sommer-OL.