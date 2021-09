Hellas åpner høysikkerhets migrantleir på gresk øy

– Regjeringen håndterer migrantsituasjonen, slik vi lovet innbyggerne, sa migrasjonsminister Notis Mitakaris under åpningen av leiren lørdag.

Leiren, som er finansiert av EU, er blant annet omringet av høye piggtrådgjerder.

Ifølge lokale medier får folk lov til å forlate leirene mellom klokken 8 om morgenen og 8 om kvelden hver dag, bortsett fra de som har fått avslag på asylsøknad. De vil bli fraktet til Tyrkia, etter avtale med EU.

Mitakaris påpekte at Hellas ikke lenger er en inngangsport for ulovlig innvandring til EU. Han la samtidig til at folk i leiren vil få gode leveforhold og god sikkerhet.

Innvandring til Hellas har sunket kraftig det siste året. En av hovedårsakene er at Hellas har strammet inn grensekontrollene på havene, og flytter folk til fastlandene. De har blitt kritisert for å ha bortvist folk ulovlig, noe greske myndigheter avviser.