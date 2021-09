Danmarks statsminister vil ha bindende klimamål i landbruksavtale

– Vi må gjøre mer for klimaet, sa Frederiksen i sin tale på sosialdemokratenes kongress i Aalborg lørdag.

Hun trakk blant annet fram rapportert fra FNs klimapanel IPCC.

– Med rapporten fra IPCC er det klart at selv landene som har kommet langt må gjøre mer enn de gjør i dag. Dette gjelder også Danmark, la hun til.

De er nå i sluttfasen om forhandlingene om landbrukets bidrag til klimaet.

– Landbruket må selvfølgelig dekkes av et forpliktende klimamål, understreket Fredriksen i talen.

Troels Lund Poulsen, hovedforhandler for opposisjonspartiet Venstre, sier imidlertid at de ikke ønsker å være en del av klimaavtalen med mindre regjeringen hoster opp mer penger for å redde arbeidsplasser.

Regjeringen har gjentatte ganger blitt kritisert av koalisjonspartiene SF, De Radikale og Enhedslisten for å gjøre for lite for klimaet.