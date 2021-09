To kilder sier til nyhetsbyrået DPA at det er snakk om tre separate eksplosjoner i Jalalabad i Afghanistans østlige provins Nangarhar. Ifølge en av kildene skal minst en av eksplosjonene ha vært rettet mot et politikjøretøy hvor noen fra Taliban befant seg.

Det er foreløpig uklart hvor mange av ofrene som er sivile.

Lokale medier melder også at det var en eksplosjon i den vestlige delen av Kabul tidligere lørdag morgen.

Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for angrepene. Heller ingen fra Taliban har uttalt seg om eksplosjonene.