Tre nedturer på rappen for Biden

Det ble en time USAs president trolig ikke vil glemme med det første, da den ene dårlige nyheten etter den andre rant inn fredag. I løpet av en time skapte nyhetene overskrifter i rekke og orden.

Først måtte Pentagon innrømme at de bommet totalt da det ble gjennomført et droneangrep i Kabul 29. august. Ti sivile ble drept, blant dem sju barn. USA hevdet at et angrep på flyplassen ble avverget. Fredag kom det fram at ingen IS-krigere ble drept.

– Angrepet var et tragisk feilgrep, sa general Kenneth McKenzie, som leder den amerikanske sentralkommandoen.

Kort tid etter kom nyheten om at Frankrike kaller sin ambassadør til USA hjem på grunn av ubåtstriden. Det er første gang Frankrike har kalt hjem sin ambassadør fra USA. De to landene har vært nære allierte siden Frankrike bisto i den amerikanske uavhengighetskrigen.

Utsatt posisjon

Til slutt kom vurderingen fra ekspertkomiteen i det amerikanske legemiddeltilsynet FDA, som vendte tommelen ned til Biden-administrasjonens ønske om å gi de fleste amerikanerne en tredje vaksinedose.

Ekspertkomiteen sa nei til å gi det til alle over 16, men anbefaler at dem over 65 år skal få det, samt personer i enkelte risikogrupper.

De dårlige nyhetene viser hvor utsatt en amerikansk president er for hendelser utenfor kontroll, som kan ende opp med å definere et presidentskap.

Håpet på gode nyheter

Nyhetene kommer samtidig som Bidens popularitet daler i takt med at koronakrisen igjen blir verre og USAs tilbaketrekking fra Afghanistan er under kritikk.

Administrasjonen hadde håpet å bøte på det med å rulle ut en ny vaksinestrategi, der brorparten av amerikanerne ville få en tredje vaksinedose åtte måneder etter dose to.

Biden-rådgivere hadde håp om gode nyheter fra FDA, som kunne være med på å slå ned kritikken av pandemihåndteringen og Afghanistan-tilbaketrekkingen. De håpene ble knust da Afghanistan-kritikken blusset opp igjen samtidig som FDAs ekspertkomité vendte tommelen ned til Bidens plan.

Samtidig hadde Biden håp om å legge mer press på Kina, blant annet gjennom forsvarsavtalen med Australia. Men i tillegg til å møte sterk kritikk fra Kina, har den nå også skapt en diplomatisk krise med Frankrike.

I Frankrike peker flere på at Biden viser seg å være like utilregnelig som en partner som forgjengeren Donald Trump var.

Kan slite i Senatet

Nedturene gjør det vanskeligere for Biden å få gjennomslag for omfattende forslag som trenger støtte i Kongressen og Senatet, skriver nyhetsbyrået AP.

Demokratene er nemlig splittet i synet på Bidens ofte svært kostbare reformer og lovforslag. Biden har kun et knapt flertall å lene seg på i Senatet, takket være visepresident Kamala Harris' superstemme. Dersom en eller flere demokrater skifter side i en sak, vil presidenten slite med å få gjennomslag.

Biden skulle etter planen ta seg en etterlengtet frihelg og ankom sitt hjem i Delaware på ettermiddag. Kort tid senere hadde rekken av dårlige nyheter knust håpet om en stille kveld.