Uro i Dansk Folkeparti før årsmøte

Kjærsgaard forsvant i 2020 fra partiledelsen, noe som allerede da skal ha skapt uro på grasrota. Før årsmøtet som begynner lørdag, har lokallagslederne i Danmarks fire største byer bedt henne gjøre comeback.

Partistifteren har avvist at det er aktuelt å etterkomme ønsket, som skal ha kommet fram i et brev til henne. Det er ingen åpne utfordrere for partileder Kristian Thulesen Dahl før årsmøtet.

Det er likevel ventet at det blir kampvotering om flere av plassene i partiledelsen. Nestleder Morten Messerschmidt, som har vært regnet som en kronprins, er uaktuell som leder etter at han ble dømt til seks måneders betinget fengsel for EU-svindel og dokumentfalsk.

I rettssaken mot ham, valgte partileder Dahl og gruppeleder Petter Skaarup å avgi vitnemål som ble tolket som en undergravning av Messerschmidts egen forklaring.

I tillegg har to bøker som har kommet det siste året i detalj beskrevet striden innad i partiet. I boken «Kong Kristian» heter det at Kjærsgaard er svært utilfreds med Dahl som partileder. Hun rykket ut med støtte til ham like før hun ble fjernet fra partiledelsen.

I februar kom en ny bok om partiet med tittelen «Skaperen, taperen, frelseren?". I boken beskrives et gryende opprør mot partileder Dahl.

Det er ventet at grunnfjellet i partiet vil kreve mer innflytelse på helgens årsmøte.