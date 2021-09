Motvind for Canadas grønne før valget

De grønne kom inn i Canadas nasjonalforsamling for ti år siden, og oppnådde 6,5 prosents oppslutning i forrige valg for to år siden. Nå kjemper partiet for å bevare sine to representanter.

Meningsmålinger gir partiet en oppslutning på to-tre prosent. Det konservative partiet og Det liberale partiet måles begge på rundt 32 prosent.

Valget ble utløst da statsminister Justin Trudeau fra de liberale ba om nyvalg i august.

Kamp for å overleve

Selv om målinger sier at klima er en av de viktigste sakene for velgerne, kjemper De grønne nå en kamp for å vise at partiet kan overleve, sier Daniel Beland, professor ved McGill-universitetet i Montreal.

– De må vise at de er et alternativ for dem som tror på kampen mot klimaendringene, sier Beland.

Partiet håper å bevare sine to seter fra Vancouver, i British Columbia, som har vært rammet av branner og en historisk hetebølge, som tok livet av flere hundre i sommer.

Elizabeth May ligger an til å beholde sin plass, mens partiets andre representant, Paul Manly, møter hard motstand i sitt distrikt.

Konkurranse

Partiet har fått konkurranse fra de større partiene, som har lansert sine egne klimaløsninger.

– De grønne har mistet monopolet de hadde på klimasaken. Det er blitt en populær sak for alle partiene i Canada, sier Beland.

Flere peker på at De grønne blir for smale og kun har eierskap til en sak.

– Jeg skulle ønske at de brøt ut av det og utvidet seg til andre områder, sier Nancy Powell, en tidligere De grønne-velger i Vancouver.

Partileder Annamie Paul kjemper for å bryte gjennom i Toronto, der hun to ganger tidligere har tapt kampen om et sete i nasjonalforsamlingen.