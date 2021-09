Verdensbanken dropper omstridt rapport

Verdensbanken har gitt ut en årlig rapport som kårer de mest åpne økonomiene i verden. I fjor var det New Zealand som kom ut på topp, mens Norge fikk en niendeplass.

Rapporten har vært viktig for mange bedrifter som planlegger å investere i andre land, og landene som har scoret høyt, har brukt det aktivt for å promotere seg selv. Noen land som har kommet dårlig ut, har brukt anledningen til å innføre reformer.

Andre har kritisert rapporten. For eksempel ble det påpekt at Chile falt på listene da sosialisten Michele Bachelet ledet landet, klatret da konservative Sebastián Piñera tok over, for så å falle igjen da Bachelet igjen ble valgt.

Det til tross for at det hadde vært få store endringer i landets økonomiske politikk, oppsummerte en tenketank, som ba Verdensbanken droppe rapporten.

Verdensbanken har også fått kritikk for å ha latt seg presse til å få vilkårene i Kina til å se bedre ut enn de er.