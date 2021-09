Mangemillionær kjent skyldig i drapet på bestevenninna

Han risikerer fengsel på livstid når han får dommen sin 18. oktober.

Durst er tidligere frikjent for drapet på en nabo og har vært mistenkt for drapet på kona, men er nå kjent skyldig i å ha drept sin beste venninne, Susan Berman, i Los Angeles i 2000.

Mangemillionæren fra New York har vært omtalt i flere podkaster og TV-serier om anklagene.

Ifølge påtalemyndigheten skjedde drapet fordi Berman ville fortelle hva hun viste om forsvinningen til Dursts kone, Kathie Durst, i 1982.

Nektet i retten

Durst nektet i retten for begge drapene, men sa også at han ville ha løyet i retten hvis han var skyldig.

Han ble i 2001 frikjent for drapet på sin nabo i Texas.

Berman ble funnet skutt i hodet i sitt hjem i desember 2000. Ifølge venner av henne hadde hun fortalt at hun ga Durst et falskt alibi etter at kona hans forsvant.

I retten tegnet aktoratet et bilde av en rik narsissist, som ikke mente loven gjaldt for ham. Til tross for at saken kun omhandlet drapet på Berman, la aktoratet også fram beviser knyttet til drapet på naboen og forsvinningen til kona.

Mulig tilståelse

Durst ble pågrepet i 2015 på et hotell i New Orleans, der han hadde søkt tilflukt mens oppmerksomheten igjen ble rettet mot sakene hans gjennom en TV-dokumentar, «The Jinx».

I den siste episoden av dokumentaren ble han forelagt bevis mot ham, og da kom det som aktoratet mener er en innrømmelse. Mikrofonene fanget nemlig opp at han snakket til seg selv på badet etter å ha sett bevisene.

– Det var det, du er tatt, kan man høre Durst mumle til seg selv.

Durst er født inn i en av USAs rikeste familier. Familien har blant annet eid kontorbygninger på Manhattan.