Atopisk eksem er svært vanlig. Globalt er det beregnet at betennelsessykdommen rammer mellom 15 og 20 prosent av alle barn og 10 prosent av den voksne befolkningen.

Sykdommen kommer ofte tidlig, gjerne i det første leveåret og kjennetegnes av sterk kløe og utslett. Atopisk eksem kan ha stor innvirkning på livskvaliteten til den som rammes og det koster samfunnet mye, ifølge en artikkel publisert i Tidsskriftet for den norske legeforening i 2018.

Atopisk eksem er koblet til flere andre lidelser, som allergi og astma. Dessuten har nyere forskning vist at eksem også henger sammen med psykiske problemer, som angst og depresjon.

Mer angst og depresjon

En studie fra 13 europeiske land viste for eksempel at langt flere av eksempasientene hadde angst og depresjon, sammenlignet med friske.

Og i en norsk studie fra 2016 kom det fram at tallene er enda verre her. De med eksem hadde over fire ganger så høy risiko for angst og over seks ganger så høy risiko for depresjon, sammenlignet med friske.

De fleste studiene er imidlertid gjort på voksne. Men atopisk eksem rammer jo også i stor grad barn. Henger hudsykdommen sammen med psykiske problemer også for dem? Dette har amerikanske og britiske forskere nå undersøkt.

Stor befolkningsundersøkelse

Chloe Kern fra University of California og hennes kollegaer har nå analysert data fra over 11.000 deltagere i en befolkningsundersøkelse blant barn i England. Barna er blitt fulgt opp siden de ble født på begynnelsen av 1990-tallet.

I åra som har gått, har barna og mødrene deres svart på flere spørreskjema, blant annet om eksem og andre helseplager og om mental helse.

Nå har forskerne sammenlignet data fra barna som fikk atopisk eksem med barna som ikke fikk det.

Forskerne lette spesielt etter symptomer på depresjon og såkalt internaliserende adferd. Dette kan for eksempel dreie seg om engstelse eller fysiske symptomer som vitner om psykiske vansker som depresjon eller angst.

Dobbel risiko

Resultatene viser at barn med alvorlig atopisk eksem hadde dobbelt så høy risiko for symptomer på depresjon og internaliserende adferd, sammenlignet med barn uten eksem.

Selv mild og moderat eksem var koblet til større risiko for internaliserende adferd. Dette gjaldt for barn helt ned i fireårsalderen.

Dette er viktig, ikke minst fordi slike psykiske vansker i barndommen er koblet til angst, depresjon og andre psykiske sykdommer i voksen alder, skriver forskerne.

Dårlig søvn kunne forklare noe

Kern og kollegaene forsøkte også å bruke dataene til å finne ut mer om hvorfor hudsykdommen henger sammen med psykiske plager.

Selv om det er kjent at atopisk eksem er koblet til astma og høysnue, fant forskerne ingen tegn til at disse tilstandene var årsaken til de psykiske problemene.

Derimot så det ut til at forstyrret søvn kunne stå for en liten del av forklaringen.

Men mye gjenstår å finne ut av.

Fra stigmatisering til betennelse

Det finnes flere mulige årsaker, som at hudproblemene fører til stigmatisering og sosiale vanskeligheter. Det er også mulig at atopisk eksem fører til uheldige endringer av livsstilen, som at personen unngår fysisk aktivitet fordi svetting gir mer kløe.

Samtidig er det slett ikke sikkert at det er eksemet som gir psykiske plager. Noen studier har for eksempel vist at atopisk eksem henger sammen med betennelse i kroppen. Og andre undersøkelser har antydet at betennelse kan utløse depresjon.

Kanskje er betennelsen en underliggende årsak til både hudproblemer og psykiske plager?

Uansett hva som er grunnen, viser de nye resultatene at det er viktig å være klar over at barn og unge med eksem også kan trenge psykologisk hjelp, skriver forskerne.

Referanse: C. Kern, m. fl., Association of Atopic Dermatitis and Mental Health Outcomes Across Childhood A Longitudinal Cohort Study, Jama Dermatology, september 2021. Sammendrag.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).