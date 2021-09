Bolsonaro drar uvaksinert til FNs hovedforsamling

– Neste uke kommer jeg til å være på FNs hovedforsamling, der jeg skal holde en åpningstale, sa Bolsonaro torsdag.

Det kommer til å være en «rolig tale, veldig objektiv, med fokus på sakene som interesserer oss», la han til. Han vil blant annet diskutere Brasils tilnærming til koronapandemien, landets landbruksnæring og energi, het det videre.

Myndighetene i New York kunngjorde onsdag at de vil kreve at alle diplomater og verdensledere som deltar, må være vaksinert mot koronaviruset.

Storsalen der verdenslederne skal samles, klassifiseres nemlig som et forsamlingslokale, og dermed må alle frammøtte være vaksinert. Det samme gjelder for folk som deltar i flere andre aktiviteter innendørs i storbyen.

Noen timer senere sa FNs generalsekretær António Guterres at han ikke kunne pålegge statsoverhoder kravet. Bolsonaro, som ble smittet i fjor, har blant annet sagt at han vil være «den siste brasilianeren» til å bli vaksinert.

Brasil, som har 213 millioner innbyggere, er landet der det er satt fjerde mest doser koronavaksine, ifølge forskningsgruppa Our World in Data.

Men presidenten har enn så lenge ikke latt seg vaksinere, og hevder at han allerede er immun fordi antallet antistoffer i kroppen hans er i toppsjiktet.