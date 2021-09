Tyskland kan få over 1.000 parlamentsrepresentanter etter valget

I 2017 konstaterte det tyske nyhetsbyrået RND at «huset er fullt». Da hadde nettopp Tyskland valgt en Forbundsdag med 709 mandater. Også det var ny rekord, men den kan snart bli slått enda en gang.

Tysklands drøyt 60,4 millioner stemmeberettigede skal sette to kryss på stemmeseddelen.

På venstre side gir de «førstestemmen» til en kandidat i valgkretsen de bor i. Tyskland er delt opp i 299 valgkretser, som hver får sende én representant til Forbundsdagen. Kandidaten med flest stemmer i valgkretsen vinner.

På høyre side bruker de «andrestemmen» til et parti på delstatsnivå. Dette er et proporsjonalt valg, på samme måte som i Norge, slik at partienes andel av mandatene skal være omtrentlig den samme som andelen av stemmene de fikk.

Overheng

Det er andrestemmen som til syvende og sist avgjør hvor mange mandater partiet får. Dersom et parti får få førstestemmer, men mange andrestemmer, vil de altså likevel få mange representanter i Forbundsdagen. Dermed får tyskerne både lokale representanter og en Forbundsdag som speiler valgresultatet. Systemet er en variant av det som på fagspråket heter «MMP» – mixed-member propotional representation.

Problemet oppstår når et parti får flere førstestemmemandater enn andelen andrestemmer tilsier at de skulle få mandater til sammen. I det sørlige Tyskland er kristendemokratene i CDU/CSU størst i nær alle valgkretsene, og får mange mandater på den måten.

Ender de med 50 prosent av førstestemmemandatene, mens de kun får 20 prosent av andrestemmene, har de altså blitt overrepresentert. Da får de det som tyskerne kaller «overhengsmandater», for å sørge for at alle dem som er valgt direkte fra en valgkrets, får plass. Forbundsdagen skal likevel speile valgresultatet, så andre partier får også utjevningsmandater.

Over 1.000 representanter

Ifølge den tyske grunnloven skal Forbundsdagen ha minst 598 representanter – 299 valgt på førstestemmen og 299 valgt på andrestemmen. I fem valg på rad har den imidlertid vokst fra det antallet. Angela Merkels eget parti, CDU, har i dag flere mandater enn de hadde i 2005, tross at de har en lavere andel av stemmene.

I 2017-valget ble det altså valgt 709 representanter til parlamentet i Berlin, og om noen uker kan det bli flere hundre flere.

Den respekterte stiftelsen Bertelsmann Stiftung beregner nemlig at avhengig av valgresultatet 26. september kan den neste Forbundsdagen bestå av inntil eller til og med flere enn 1.000 representanter. Det er fortsatt langt mindre enn Kinas nasjonale folkekongress, som har nær 3.000 representanter, men blant demokratisk valgte lovgivende forsamlinger er den tyske ordningen uten sidestykke.

Kontroversielle endringer

I fjor ble regjeringspartiene CDU/CSU og SPD enige om endringer i valgloven, slik at Forbundsdagen ikke lenger skal svulme opp ved hvert eneste valg. De nye reglene innebærer blant annet at bare noen av overhengmandatene skal kompenseres med utjevningsmandater. Antallet valgkretser skal også skjæres ned før valget i 2025.

Det var stor motstand mot endringene i loven. Dels mente opposisjonen at lovendringene ikke gjør nok for å kutte i antallet mandater, dels mener de det kun er en måte for CDU/CSU å skaffe seg valgtekniske fordeler. Saken ble fremmet for grunnlovsdomstolen. I august kom den fram til at det ikke var mulig å behandle saken før valget. Valgloven blir dermed gjeldende i alle fall til 26. september, selv om den kan bli funnet grunnlovsstridig ved et senere tidspunkt.

Resultatet kan dermed bli en gigantisk Forbundsdag etter valget 26. september.