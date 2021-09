Russisk skuespiller er ikke redd før innspilling i verdensrommet

– Om du er redd for ulv, bør du ikke gå inn i skogen. Det er for sent å være redd, sa Peresild til journalister under en digital pressekonferanse torsdag.

Den 5. oktober starter hun og et filmcrew innspilling i verdensrommet. Den skal foregå over 12 dager på den internasjonale romstasjonen ISS. Det er romfartsorganisasjonen Roskosmos som skal sende den 36 år gamle skuespilleren til verdensrommet.

Filmens arbeidstittel er «Utfordring» og faller inn i kategorien romdrama. Et av formålene med filmen er å gjøre Russlands virksomhet i verdensrommet mer kjent og «glorifisere» landets kosmonauter.

Ambisjonen er å være det første landet som lager en film i verdensrommet. I fjor bekreftet Nasa at de skal engasjere Tom Cruise til en Hollywood-film på romstasjonen ISS.