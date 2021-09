3.000 uvaksinerte helsearbeidere permittert i Frankrike

– Rundt 3.000 permitteringsvarsler ble sendt ut til uvaksinerte ansatte ved helsesentre og klinikker i går, sier helseminister Olivier Véran i et radiointervju torsdag morgen.

Han sier noen titalls helsearbeidere har levert inn oppsigelse heller enn å takke ja til vaksine. For å sette det i perspektiv minner Veran om at det er 2,7 millioner helsearbeidere i landet, og han forsikrer at helsetjenestene er ivaretatt.

President Emmanuel Macron ga i juli beskjed til ansatte ved sykehus, sykehjem og i brannvesenet om at de ville bli permittert om de ikke hadde sørget for å få minst én vaksinedose innen 15. september. Mange sykepleiere har vært skeptiske og stilt spørsmål ved sikkerheten og effektiviteten til vaksinene.

Sist uke anslo helsevesenet at rundt 12 prosent av sykehusansatte og 6 prosent av privatpraktiserende leger ikke var vaksinert ennå.

Frankrike tilbyr vaksine til barn ned til 12 år, og 70 prosent av landets befolkning er nå fullvaksinert.