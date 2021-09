Virus-ekspert advarer mot å tro at faren er over

– Jeg tror ikke folk helt forstår hva de snakker om.

Det sier Jens Lundgren, professor i smittsomme sykdommer ved Københavns Universitet.

Han jobber til daglig som overlege ved Rigshospitalet og er medforfatter av den danske rapporten «Hverdag med økt beredskap».

– Det fungerer ikke i det hele tatt

– Jeg hører at noen politikere, også fagfolk, sier at nå må vi bare la coronaviruset rase som en influensa. Men det fungerer ikke i det hele tatt. Jeg tror ikke folk helt forstår hva de snakker om, for dette krever nøye overvåking, skalerbare beredskapsplaner og entydig og tydelig kommunikasjon, sier Lundgren til Politiken.

I den nye rapporten, «Hverdag med økt beredskap – rapportering fra ekspertgruppen om en langsiktig strategi for et gjenåpnet Danmark», heter det:

«Så lenge vi har voldsomme utbrudd globalt, er det imidlertid en risiko for at det vil oppstå mer problematiske coronavirus-varianter et sted på kloden.»

– Lite sannsynlig at det nye coronaviruset vil bli eliminert som en global sykdomstrussel

Her kommer utvalget med anbefalinger for en langsiktig strategi for håndtering av coronavirus.

Ekspertene advarer mot å tro at pandemien er over, og ber i stedet den danske befolkningen forberede seg på en langvarig kamp, skriver Berlingske.

«Det er lite sannsynlig at det nye coronaviruset vil bli eliminert som en global sykdomstrussel de neste årene med vaksinasjon alene. Det er foreløpig ingen bevis for at coronaviruset blir mindre farlig, snarere tvert imot, men det kan ikke avvises som et alternativ mange år inn i fremtiden, heter det i rapporten som ble presentert onsdag.

– Akkurat nå går det veldig bra i Danmark. Vi er på grønt nivå, vi har fått tilbake mange friheter, effekten av vaksinene har hjulpet oss. Men det varer ikke nødvendigvis. Ikke i det hele tatt når vinteren kommer, advarer professor Jens Lundgren. Her fra Strøget i København sentrum. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Fjerner krav om coronapass



Danmark har allerede gjenåpnet store deler av samfunnet.

Fredag 10. september ble de siste coronarestriksjonene fjernet. Nå anses ikke lenger covid-19 som en samfunnskritisk sykdom i Danmark.

Gjenåpningen innebærer blant annet at kravet om coronapass på danske nattklubber, diskoteker og tilsvarende fjernes.

– Epidemien er under kontroll, vi har rekordhøye vaksinasjonstall, uttalte helseminister Magnus Heunicke i slutten av august.

– Det varer ikke nødvendigvis

Men nå heller danske eksperter kaldt vann i blodet til både regjeringsmedlemmer og til den danske befolkning. Selv om samfunnet gjenåpnes anses ikke faren for over. Snarere tvert imot.

– Akkurat nå går det veldig bra i Danmark. Vi er på grønt nivå, vi har fått tilbake mange friheter, effekten av vaksinene har hjulpet oss. Men det varer ikke nødvendigvis. Ikke i det hele tatt når vinteren kommer, samtidig som vi kanskje vil se flere gjennombruddsinfeksjoner, advarer professor Jens Lundgren.

I Norge er det ventet at den avtroppende regjeringen i løpet av kort tid vil komme med en kunngjøring om gjenåpning av Norge.

Torsdag skriver Dagens Næringsliv at regjeringen kommer til å varsle full gjenåpning av samfunnet allerede under fredagens pressekonferanse.

Forvirring om gjenåpning av Norge



Men dette tilbakevises av Helse- og omsorgsdepartementet, skriver flere medier.

– Uavhengig av om det er pressekonferanse eller ikke i morgen: Det som står i DN-artikkelen stemmer ikke. Det blir ikke varsling av full gjenåpning i morgen, opplyser en kilde i departementet til NTB.

Smittetallene i Norge ser nå ut til å flate ut, og det såkalte R-tallet er under 1.

– Det er gode nyheter. Vaksiner er veien tilbake til hverdagen, og oppslutningen om vaksinasjon er veldig høy i Norge. Vi nærmer oss målet om at 90 prosent av alle voksne er fullvaksinert, sier helseminister Bent Høie.