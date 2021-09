Jens Stoltenberg om Taliban: – Det vi har sett så langt er ikke lovende

– Det er en tragedie for det afghanske folk at Taliban er tilbake. Vi ser at mange av de frihetene afghanerne møysommelig har bygget opp nå, er truet, sier Stoltenberg.

Han er onsdag i Norge for å delta i bisettelsen til tidligere arbeiderpartipolitiker og byrådsleder i Oslo, Rune Gerhardsen, og møtte pressen etter bisettelsen og svarte på spørsmål om blant annet Afghanistan.

– De har forsøkt å gi inntrykket av at det er et nytt Taliban, men det vi har sett så langt er ikke lovende. Derfor må vi fortsette å legge press på Taliban. Vi har selvfølgelig mindre pressmidler enn det vi hadde med militært nærvær i Afghanistan, men vi har økonomiske, diplomatiske og politiske virkemidler, sier Stoltenberg. Han understreker at det er viktig å få evakuert flere mennesker ut av Afghanistan.

På spørsmål om hva det er som ikke er lovende, svarer han blant annet:

– Taliban har på tross av det de har sagt, strammet til sakte, men sikkert. De har utnevnt en regjering som ikke reflekterer det mangfoldet de sa de skulle stå for. Og mange av dem som satt i Talibans ledelse på 90-tallet da de styrte sist, er tilbake nå, sier han.