Mannen rømte fra fengslet i Grafton rundt 60 mil nord for Sydney mellom 31. juli og 1. august 1992. Han sonet da en dom på tre og et halvt års fengsel for dyrking av en ulovlig plante, ifølge lokale medier.

Søndag meldte mannen seg for politiet i Sydney-forstaden Dee Why. Han skal ha bodd i ved kysten nord for storbyen siden 1992. Han er siktet for rømningen og ble tirsdag nektet kausjon. Han må møte i retten igjen 28. september.