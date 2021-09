Krangelen mellom mulla Abdul Ghani Baradar og et annet regjeringsmedlem skjedde i presidentpalasset i Kabul, sier kildene til den britiske kanalen. Baradar skal ha reist til Kandahar etter hendelsen.

Det har vært flere ubekreftede meldinger om uenigheter i Taliban-ledelsen etter at Baradar forsvant fra offentligheten for noen dager siden. Det har også svirret rykter om at Baradar var død eller alvorlig såret, men dette har blitt avvist av Talibans talsmann.

En Taliban-kilde sier til BBC Pashto at Baradar og Khalil ur-Rahman Haqqani, flyktningminister og en sentral figur i det militante Haqqani-nettverket, utvekslet harde ord. Det skal også ha brutt ut slagsmål mellom de to partenes støttespillere.

To andre kilder bekrefter også overfor BBC at det fant sted en krangel i slutten av forrige uke. Det dreier seg om et sentralt Taliban-medlem som befinner seg i Qatar, og en annen kilde med tilknytning til de involverte.

Bakgrunnen skal ha vært at Baradar, som er utpekt som visestatsminister, var lite fornøyd med strukturen i den foreløpige regjeringen.

Ifølge BBC ligger også forskjellige oppfatninger om hvem som kan ta æren for Talibans seier i landet bak. Baradar skal mene at den diplomatiske innsatsen til personer som ham var viktigst, mens Haqqani og han sympatisører mener den væpnede kampen var avgjørende.