Skogbrann i California femdoblet på ett døgn

De to brannene nærmer seg et område i nasjonalparken kalt Giant Forest, der det vokser over 2.000 sequoia-trær, de største trærne målt i volum på planeten. Ansatte i nasjonalparken og beboere i nærheten er blitt evakuert, skriver Los Angeles Times.

Imidlertid er det ingen umiddelbar fare for at brannene ser ut til å kunne berøre de kjente kjempetrærne, forteller Mark Ruggiero, en talsmann for nasjonalparken.

De to brannene har fått navnene Paradise og Colony og går under fellesbenevnelsen KNP Complex. Tirsdag ettermiddag lokal tid utgjorde de et område på 23,7 kvadratkilometer, en økning på mer enn 19,4 kvadratkilometer fra ett døgn tidligere.

Brannene startet torsdag i forrige uke, og er blant mer enn 15 store skogbranner som for tiden herjer i California, blant dem den enorme Dixie-brannen som har rasert nesten 4.050 kvadratkilometer.