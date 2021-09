Slutt på 1,5-meteren i Nederland

1,5-metersregelen blir fjernet 25. september. Det åpner for at flere personer kan være til stede på konserter, teatre, restauranter og kafeer, og fotballkamper kan arrangeres på fullsatte stadioner igjen for første gang siden våren 2020.

Men fra samme dato blir det obligatorisk å vise fram koronapass for å slippe inn på restauranter, sportsarrangementer og kulturarrangementer. Gjester må da bevise at de er blitt vaksinert, har testet negativt eller blitt friskmeldt fra koronavirus.

– Dette er ikke dagen da alt blir slik det var før koronaviruset. Det er fortsatt for mange smittetilfeller og for mange folk som fortsatt legges inn på sykehus, sier statsminister Mark Rutte, som viser til at det er stor usikkerhet rundt hvordan høsten utvikler seg.

Mange tiltak forblir som i dag, blant annet munnbindpåbud på busser, tog og flyplasser. Nattklubber kan åpne igjen, men må stenge ved midnatt.