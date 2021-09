Migranter bortført fra hotell i Mexico

– Et søk ble igangsatt umiddelbart for å finne ut hva som hadde skjedd og for å finne dem, heter det i en uttalelse fra påtalemyndighetens kontor i delstaten San Luis Potosi.

Væpnede menn hadde ankommet i tre kjøretøy før daggry tirsdag morgen og tatt seg inn i Hotel Sol y Luna i byen Matehuala. Derfra tok de med seg menn og kvinner som overnattet på hotellet. Gjerningsmennene skal også ha tatt med seg hotellets gjestebok.

Antallet bortførte var natt til onsdag norsk tid ennå ikke klart, men myndighetene hadde funnet ID-papirer på noen av rommene.

Mer kostbare opplegg for å smugle migranter som ankommer Mexico og som vil ta seg videre til USA, omfatter ofte overnatting på små hoteller på ferden nordover.

Organiserte gjenger krever gjerne en avgift fra hver migrant som tar seg gjennom hver gjengs territorium. Hvis avgiften ikke blir betalt, eller hvis en rivaliserende smuglergruppe ser på migrantene som en mulighet, risikerer migrantene å bli bortført.