Komikeren Norm Macdonald er død

Macdonald begynte karrieren som medforfatter på komiserien «Roseanne» etter å ha gjort standup i Canada. Senere medvirket han blant annet i flere år i sketsjeprogrammet «Saturday Night Live», og han er ansett som en av de siste tiårenes fremste standupkomikere.

Nyheten om hans bortgang møtes med stor sorg i det amerikanske humormiljøet.

– Jeg er helt knust av nyhetene om Norm Macdonald. Norm hadde den mest unike komiske stemmen jeg noensinne har hørt, skriver komiker og TV-vert Conan O'Brien.

– Han var en av våre mest dyrebare skatter. Et ærlig og modig komisk geni. Jeg elsker ham, tvitrer komiker og skuespiller Jim Carrey.

Macdonald hylles også av Canadas statsminister Justin Trudeau.

– Verden var et mye morsommere sted fordi Norm Macdonald var her. Vi har mistet et komisk geni, og en stor canadier. Jeg sender mine kondolanser til hans nærmeste og de utallige tilhengerne, som nå er i sorg over hans bortgang, tvitrer han.