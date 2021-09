Etter stormingen av Kongressen 6. januar var general Milley også så rystet at han innkalte til et hemmelig møte i Pentagon der han ga ordre om at ingen skulle ta ordrer uten at han var involvert.

Det skriver Bob Woodward og Washington Post-journalisten Robert Costa i sin nye bok «Peril» om de siste månedene i Trumps presidentskap, ifølge CNN og Washington Post.

Han skriver at Milley var sikker på at Trump hadde gått over kanten mentalt etter valgtapet, der han opptrådte manisk, skrek til sine medarbeidere og diktet opp sin egen alternative virkelighet om endeløse konspirasjoner mot ham.

På det hemmelige møtet i Pentagon med USAs toppmilitære to dager etter stormingen av Kongressen gjennomgikk Milley prosedyrene for krigshandlinger, inkludert bruken av atomvåpen.

– Uansett hva noen sier, følger dere prosedyren. Og jeg er en del av prosedyren, sa han, ifølge boka. Så gikk han rundt bordet, så hver offiser i øyet og ba dem bekrefte at de forsto, noe han tok som en ed.

Ringte til Kina

Milley var så redd for at Trump kunne starte en krig mot Kina at han også tok direkte kontakt med sin kinesiske motpart, general Li Zuocheng, både før valget og etter angrepet på Kongressen.

Den første samtalen var etter at han hadde sett rapporter om at Kina trodde USA forberedte et angrep på grunn av øvelser i Sør-Kina-havet.

USAs tidligere president Donald Trump. Foto: Reuters / NTB

– General Li, jeg vil forsikre deg om at USAs regjering er stabil og at alt blir bra. Vi skal ikke angripe eller gjennomføre noen fysiske operasjoner mot dere, sa han.

«Peril», Woodwards tredje om Trump, er basert på 200 intervjuer med førstehåndsdeltakere og vitner, samt dokumenter, eposter, møtenotater og dagbøker, og den tegner et skremmende bilde av Trumps siste dager i Det hvite hus.

Den skal etter planen lanseres 21. september.

Hylte og skrek

Boka beskriver en Trump som er ute av kontroll og hyler og skriker og banner på sine tjenestemenn, desperat etter å klamre seg til makten.

Milleys frykt var basert på hva han selv var vitne til, stormingen av Kongressen og også en telefon fra lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, som krevde å vite at atomvåpen ikke ville bli brukt.

– Du vet han er gal, han har vært gal lenge, sa hun og Milley svarte at han var enig i alt hun sa.

CIA og NSA bekymret

Det var ikke bare forsvarssjef Milley som vavr bekymret for Trumps mentale tilstand. Milley ba både sjefen for Det nasjonale sikkerhetsbyrået (NSA) og CIA-direktør Gina Haspel være obs på alt uregelmessig.

Det betydde at Milley faktisk mobiliserte hele USAs nasjonale sikkerhetsapparat mot faren for at presidenten kunne utløse krig.

De var redd for at Trump kunne utløse en konflikt, internt eller eksternt, for å ta fokus bort fra valgnederlaget.

Da Trump nekter å erkjenne nederlag i november 2020, advarte Haspel mot faren for kupp.

CIA-bekymring

– Vi er på vei mot et høyreradikalt kupp. Hele greia er galskap. Han oppfører seg som en seksåring med et raserianfall, sa hun. Haspel fryktet at han kunne gå til krig mot Iran.

– Dette er en høyst farlig situasjon. Skal vi gå til krig bare på grunn av hans ego, spurte Haspel Milley, ifølge boka.

I boka beskriver Woodward også det svært anspente møtet med visepresident Mike Pence dagen før valget av Biden skulle godkjennes i Kongressen.

Da Pence ikke lot seg presse, gjorde Trump det klart at han ikke ville være hans venn lenger om han ikke underkjente valget.