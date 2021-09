Tiltalte etter angrepet på Kongressen kalles «politiske fanger»

Først la noen skylden for angrepet på venstrebevegelsen Antifa, en teori som raskt ble skutt ned. Så var det noen som kalte angriperne fredelige demonstranter eller vanlige turister.

Nå, i et nytt forsøk på revisjon av det som skjedde 6. januar, har noen av Trumps allierte begynt å kalle dem som er pågrepet og tiltalt, for politiske fanger.

Over 600 personer er tiltalt etter angrepet, flere hundre for mindre alvorlige punkter, men mange er også tiltalt for grovere kriminelle handlinger, og over 60 har allerede sagt seg skyldig. De færreste sitter fengslet.

– Jeg er så stolt av de modige patriotene som har deltatt i protester mens deres rettigheter trues på samme måte som dem som nå sitter fengslet for ikkevoldelig støtte til ytringsfriheten, sa Matt Braynard, en tidligere Trump-strateg som arrangerer en ny demonstrasjon utenfor Kongressen på lørdag. Han har også har stått bak lignende protester.

Mørklegger

Retorikken i sosiale medier i forkant av lørdagens protest til støtte for angriperne, er det seneste forsøket på bortforklare og mørklegge det hele verden kunne se på sine TV-skjermer: Trump-lojale opprørere som beleiret og stormet Kongressen, i kamp med politiet, for å hindre at valget av Joe Biden ble godkjent.

– Noen prøver å skrive om 6. januar for å få det til å se ut som det ikke var noe stort. Men det var det, et angrep på vårt demokrati, sier Heidi Beirich i Global Project Against Hate and Extremism.

Forsøket på å renvaske 6. januar-angrepet kan gjøre den dype splittelsen og polariseringen enda dypere i et USA der mange er på drift bort fra felles fakta og oppslutning om sivil orden.

Politiet tar ingen sjanser

Det er uklart hvor mange som finner veien til demonstrasjonen i Washington lørdag, men politiet tar ingen sjanser, og nye gjerder og barrikader settes opp rundt Kongressen.

Det er heller ikke klart om medlemmer av ekstremistiske organisasjoner som Proud Boys og Oath Keepers kommer. Selv om de var et mindretall i januar, sto de for noen av de groveste kriminelle handlingene under angrepet.

Om de kommer eller ikke, er det alltid risiko for enslige ulver dukker opp. Så sent som mandag arresterte Washington-politiet en mann fra California som hadde en machete og en bajonett i bilen sin, som var pyntet med hakekors og andre høyreekstreme symboler. Han hevdet han bare var ute og patruljerte.