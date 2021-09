Nord-Korea har prøveskutt langdistanseraketter

KCNA meldte tidlig mandag at prøveoppskytingene var vellykket.

Testoppskytingene fant sted lørdag og søndag, under oppsyn av høytstående tjenestemenn.

Rakettene fløy langs en bane i litt over to timer (7.580 sekunder) over Nord-Korea og landets territorialfarvann, før de rammet mål 1.500 kilometer unna, ifølge KCNA.

Rakettene blir omtalt som nyutviklet. Regimets talerør kaller rakettene «et strategisk våpen av stor betydning».

Sør-Koreas militære har ennå ikke kommentert helgens testoppskyting, mens Pentagon ikke har svart på AFPs henvendelser om å kommentere saken.

Pyongyang er underlagt en rekke internasjonale sanksjoner knyttet til landets atomvåpen- og rakettprogram.