Scholz vant tysk partilederdebatt, ifølge meningsmåling

Et flertall av de spurte fant Scholz mest overbevisende, ifølge målingen til TV-kanalen ARD som ble tatt opp rett etter debatten.

I debatten der også CDU-kandidaten Armin Laschet og De Grønnes Annalena Baerbock deltok, ble framtidens pensjonsalder et dominerende tema.

Scholz gjorde det klart at unge i dag må ha en garanti for hva pensjonsalderen blir og at pensjonen er stabil, men Laschet svarte at man ikke kan gi slike garantier om framtiden og innbille unge arbeidstakere i dag at alt blir som før.

Laschet benyttet debatten til et angrep på Scholz, som er finansminister i dagens koalisjonsregjering, for ikke å holde styr på departementet.

Han viste til en nylig razzia i departementet, Wirecard-skandalen, der en større betalingstjeneste gikk konkurs, og skatteskandalen Cum-Ex. Scholz slo tilbake og sa at han bedret departementets overvåkingskapasitet.

Ingen av de tre statsministerkandidatene kunne lokkes til å si noe om hvilke regjeringskoalisjoner de ser for seg etter valget, som trolig skaper en situasjon der opptil tre partier må gå sammen for å få flertall.

I en ny meningsmåling søndag økte Scholz' SPD sitt forsprang til 26 prosent, mens Laschets CDU ligger på 20 prosent og Baerbocks De Grønne på 15.