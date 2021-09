Ingen krav om vaksinepass i Storbritannia

Helseminister Sajid Javid sa søndag at regjeringen har lagt planen på hylla, men at den er god å ha i reserve og kan tas fram igjen om smittesituasjonen forverrer seg drastisk.

Regjeringen ombestemte seg bare dager etter at sekretæren for vaksinasjon og kultursekretæren mente at vaksinepass var nødvendig, trass i voksende motstand fra noen konservative medlemmer av parlamentet.

Vaksinepass er tatt i bruk i flere andre europeiske land, men de konservative parlamentsmedlemmene mener de ville være en uakseptabel byrde for næringslivet og en krenkelse av folks menneskerettigheter.