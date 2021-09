Brannen i Málaga-provinsen har ødelagt nesten 7.000 hektar med skog, og spredningen har ført til at omtrent 2.500 personer har blitt evakuert fra hjemmene sine.

Brannvesenet har beskrevet søndagen som en nøkkeldag for å få brannen under kontroll. En beredskapsbrigade reiste fra militærbasen i Morón sør i Spania for å slutte seg til mer enn 300 brannfolk og 41 fly som kjemper mot flammene.

En kombinasjon av varmt og tørt vær og sterk vind skapte en storm som gjorde brannen som startet sent onsdag, til «et sultent monster», ifølge brannvesenet.