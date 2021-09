Tunisias president vil endre grunnloven

Landet har vært i limbo siden presidenten avsatte statsministeren i sommer og stengte parlamentet på ubestemt tid.

Sju uker etter at Saied strammet grepet om makten i Tunisia, i det hans motstandere beskriver som et kupp, gir presidenten sitt klareste uttrykk for hvordan han har tenkt å gå videre.

Han sier han vil danne en ny regjering «så snart som mulig» etter å ha valgt «personene med mest integritet», men nevner ingen dato. Derimot sier han at grunnloven må endres.

– Det tunisiske folk har avvist grunnloven, sa han og la til at dokumentet ikke gjelder til evig tid.

– Vi kan komme med tillegg i lovteksten så sant de er innenfor de konstitusjonelle rammene, sa han til to TV-kanaler etter en spasertur i sentrum av hovedstaden Tunis lørdag kveld.