Nesten 3000 menneskeliv gikk tapt da katastrofen rammet New York den 11. september 2001. Men svært mange flere ble reddet.

I timene og dagene etter at det smalt, rykket tusenvis av brannmenn, politifolk, helsepersonell og frivillige inn for å evakuere og hjelpe menneskene som befant seg i området.

Lufta var knapt til å puste i.

Hele området var innhyllet i en sky av røyk, gasser og pulverisert betong, gips, isolasjonsmateriale og metall. De færreste hadde masker til å beskytte seg med.

Menneskene som jobbet inne i denne skyen opplevde snart symptomer som hoste, tett nese og sår hals. Det de imidlertid ikke visste, var at skadene etter disse timene ved Ground Zero skulle vare i flere tiår.

KOLS og andre sykdommer

På årets konferanse i European Respiratory Society International Congress ble det presentert forskning som viser at hjelperne i New York har en unormalt stor risiko for å utvikle KOLS, en alvorlig lungesykdom som vanligvis rammer eldre mennesker som røyker.

Og det er bare en av mange studier som viser det samme, nemlig at folkene som befant seg i katastrofeområdet fortsatt sliter med en rekke helseproblemer.

Det føderale WTC Health Program har registrert over 80 000 hjelpere fra 11. september. Mer enn halvparten av dem har fortsatt minst én helseplage som er forsterket eller forårsaket av katastrofen, skriver Jennifer Abbasi i en nyhetsartikkel i JAMA.

Kreft og psykiske plager

Mange har fått kroniske problemer som lungesykdommer, astma, plager i bihulene og gastroøsofageal reflukssykdom. I de seneste årene er det også blitt klart at denne gruppen har større risiko for en del kreftformer, som hudkreft og prostatakreft.

I tillegg har mange av disse menneskene fortsatt store psykiske problemer som følge av de marerittaktige opplevelsene i 2001.

Mange utviklet posttraumatisk stresslidelse, depresjon, angst og ruslidelse etter 11. september, og studier viser at et betydelig antall sliter med slike problemer enda, skriver Abbasi.

