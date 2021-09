Det ble ringt i klokker ved World Trade Center da minnemarkeringen startet, og det ble avholdt ett minutts stillhet, nøyaktig 20 år etter at det dødeligste angrepet på amerikansk jord noensinne startet klokka 8.46.

Både president Joe Biden og de tidligere presidentene Barack Obama og Bill Clinton var på plass, sammen med ofrenes familier og nødetatene, under den sorgtunge seremonien ved minnesmerket på Ground Zero der tvillingtårnene falt 11. september 2021.

Det var også minnemarkeringer på de to andre stedene der kaprede fly styrtet, Pentagon ved Washington og et jorde nær Shanksville i Pennsylvania. Biden deltok på alle tre markeringene.

George W. Bush, som var president da angrepet skjedde, talte ved en markering i Shanksville, mens Donald Trump benyttet dagen til å angripe Biden for tilbaketrekningen fra Afghanistan. Han skal senere lørdag kommentere en boksekamp i et kasino i Florida.

Bush sa det hadde gjort ham stolt å være president for et folk som kom sammen etter terrorangrepene, men at han er desto mer bekymret for splittelsen og manglende samhold han ser i USA nå.

– Så mye av politikken vår er blitt en naken appell til sinne, frykt og harme. Det gjør oss bekymret for nasjonen vår og fremtiden vår sammen, sa han.

(Saken fortsetter under bildet)