Sjelden statue av romersk keiser avdekket i Tyrkia

Statuen er to og en halv meter høy og stammer fra det andre århundre etter vår tidsregning. Den ble funnet i seks deler i forbindelse med utgravingen av oldtidsbyen Alabanda, opplyser Ali Yalcin Tavukcu, som er ansvarlig for arbeidet.

– Vi er veldig glade for å ha funnet den her, sier Tavukcu og understreker at det er snakk om ett av svært få eksemplar i verden.

Hadrian var keiser fra 117 til 138, og det antas at statuen ble laget da han besøkte området i sin regjeringstid.

Skulpturen skal nå restaureres og blir senere å finne på museum i Aydin.