NYT: USAs siste droneangrep i Afghanistan kan ha rammet hjelpearbeider

Ti sivile ble drept i angrepet, som ble utført 29. august, dagen før amerikanske styrker trakk seg ut av landet etter 20 års krigføring. Pentagon sier angrepet hindret gjennomføringen av et planlagt angrep fra den ytterliggående islamistgruppen IS.

Men Aimal Ahmadi i Kabul har tidligere fortalt til nyhetsbyrået AFP at ti sivile ble drept i angrepet, inkludert hans datter, nevøer, nieser og broren Ezmarai Ahmadi. Det var han som kjørte bilen som ble truffet i angrepet.

New York Times har analysert video fra overvåkingskameraer og påpeker at det amerikanske forsvaret kan ha sett Ahmadi og hans kollegaer laste opp vannkanner og hente en bærbar PC.

Finner ikke tegn til eksplosjon

Ezmarai Ahmadi var elektroingeniør for den California-baserte bistands- og lobbygruppen Nutrition and Education International og var selv blant tusenvis av afghanere som hadde søkt om bosetting i USA, sier hans slektninger.

USA sier at en eksplosjon etterfulgte droneangrepet, noe som viser at det var eksplosiver i bilen. Men avisens gjennomgang finner ingen bevis for en eksplosjon nummer to. Det var kun en bulk i en port i nærheten og ingen tydelige tegn på en annen eksplosjon, som for eksempel utblåste vegger.

Amerikanske myndigheter har erkjent at tre sivile ble drept i angrepet, men hevder det forhindret et nytt dødelig angrep, lik det som tok livet av rundt 180 personer, inkludert 13 amerikanske soldater, utenfor flyplassen i Kabul 26. august.

Forsvarer angrepet

Pentagons talsperson John Kirby sier at USAs sentralkommando «fortsetter å undersøke» angrepet, men at «ingen andre forsvarsmakter jobber hardere enn vi gjør for å hindre tap av sivile liv».

– Angrepet var basert på god etterretning, og vi mener fortsatt at vi forhindret en nært forestående trussel mot flyplassen og våre soldater som fortsatt var der, sier Kirby.

Morgenen etter droneangrepet ble det utført et rakettangrep mot flyplassen i Kabul som IS hevder å stå bak. Det ble utført fra en Toyota Corolla lik den bilen Ahmadi kjørte, bemerker New York Times.

Mer enn 71.000 sivile afghanere og pakistanere har blitt drept i krigen som ble erklært etter angrepene 11. september 2001. Tapstallene økte dramatisk etter at president Donald Trump lempet på reglene for å gripe inn i 2017, ifølge en studie fra Brown University i april.