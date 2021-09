Søksmålet ble levert til prinsens hjem i Windsor i England 27. august, ifølge opplysninger fra domstolen i New York som har saken til behandling.

Virginia Giuffre sier hun ble «lånt ut» til prinsen for sex av den amerikanske finansmannen Jeffrey Epstein som var en god venn av prinsen, og som begikk selvmord i et fengsel i New York i 2019. Hun gikk til sak mot ham i forrige måned.

Den 61 år gamle prinsen har nektet for at han hadde et seksuelt forhold til Giuffre. Til BBC sa han i november 2019 at han ikke husker å ha møtt henne.

En agent for Giuffre sier at søksmålet ble levert til en politimann ved porten til Andrews bolig, og at han ikke møtte prinsen selv.

