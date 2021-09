Dronning Elizabeth støtter Black Lives Matter

Sir Ken Olisa, som er den første svarte lord lieutenant i London – dronningens representant, sier til Channel 4 at han drøftet temaet om rasisme etter drapet på George Floyd i USA.

De drøftet hva mer som kunne gjøres for å binde samfunnet sammen og fjerne rasebarrierer, og Olisa sa at de kongelige er svært opptatt av at nasjonen bindes sammen av de samme verdiene.

– Svaret er rett ut ja, sier Olisa på spørsmål om dronningen støtter Black Lives Matter.