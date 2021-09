WHO i tvil om vaksiner kan gjøre slutt på pandemien

Koronavaksinering kan ikke alene gjøre slutt på pandemien, men er ytterst nødvendig for å holde pandemien i sjakk, mener epidemiologer. Vaksinene er dessuten nødvendig for å hindre alvorlig sykdom og død, og redusere press på helsevesenet, mener WHO. Arkivfoto: Eli Hartman / Odessa American / AP / NTB Foto: NTB