Guterres: Millioner i Afghanistan risikerer å dø

– Vi må opprettholde dialogen med Taliban, en direkte dialog som understreker solidariteten med det afghanske folket, sier Guterres i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

– Det er vår plikt å utvise vår solidaritet med folk som lider og der millioner risikerer å dø av sult, sier FN-sjefen.

Han understreker at det ikke er noen garantier for at samtalene fører fram, men at de er nødvendige dersom «vi ønsker at Afghanistan ikke skal bli et arnested for terrorisme, dersom vi ønsker at kvinner og jenter ikke skal miste rettighetene de har fått» og dersom ulike etniske grupper skal føle seg representert.

Guterres sier samtalene så langt har vist at det i det minste er et ønske om å snakke sammen, og han utelukker ikke å reise til Afghanistan når forholdene ligger til rette for det.