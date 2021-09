Afghanske journalister banket opp av Taliban

Journalist Taqi Daryabi og fotograf Nematullah Naqdi ble de tatt med til en politistasjon og slått med batonger, elektriske kabler og pisker.

– De tok meg til et annet rom og satte håndjern på meg. Jeg bestemte meg for å ikke gjøre motstand, da jeg regnet med at det ville føre til flere slag, så jeg la meg ned på gulvet og prøvde å beskytte forsiden av kroppen, sier Daryabi til BBC.

Noen timer senere ble de sluppet fri av Taliban, uten forklaring. Bilder av de to journalistene fra avisen Etilaatroz sirkulerer på nettet og viser tydelige hevelser og blåmerker på dem begge.

– En av Taliban-soldatene satte foten på hodet mitt og presset ansiktet mitt mot betongen. De sparket meg i hodet. Jeg trodde de skulle drepe meg, sier fotograf Nematullah Naqdi til nyhetsbyrået AFP.

Tross løfter om et mer inkluderende regime, har Taliban slått hardt ned på tegn til opposisjon mot deres styre. Onsdag kveld kunngjorde de at alle demonstrasjoner var ulovlige så sant de ikke var godkjent av justisdepartementet.