Kravet vil blant annet gjelde for selskaper med over 100 ansatte. Der må selskapene enten sørge for at alle ansatte blir vaksinert, eller de må teste de ansatte for coronaviruset hver uke.

Nyheten ble kjent få timer før Biden skal holde en tale om den kraftige økningen i coronasmitten i USA.

Biden vil også kreve at alle statsansatte blir vaksinert, så vel som all innleid arbeidskraft på føderalt nivå.