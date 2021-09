Frankrike gir tusenvis statsborgerskap etter corona-innsats

Dette gjelder utenlandskfødte helsearbeidere, sikkerhetsvakter, butikkarbeidere, renovasjonsarbeidere og andre som har stått i førstelinjen.

De får statsborgerskap som takk for innsatsen de har gjort under coronakrisen, opplyste franske myndigheter torsdag.

Over 16.000 mennesker skal ha søkt om fransk pass det siste året under en særskilt ordning som åpnet for at arbeidere i viktige yrker kunne søke om statsborgerskap etter bare to år i Frankrike. Vanligvis må man ha bodd minst fem år i landet før man kan søke om dette. Av disse har nå 12.012 blitt franskmenn.