Natt til torsdag feiret Nord-Korea at det er 73 år siden landet ble grunnlagt. Ifølge koreaeksperter var det en påfallende slank Jong-un som møtte folket ved Kim Il-sung-plassen i hovedstaden Pyongyang.

– Det er slående hvor mye friskere Kim Jong-un ser ut på disse bildene. Det finnes mange teorier rundt hva som foregår, men han ser unektelig sunnere ut nå enn for noen måneder siden, sier koreakspert Martyn Williams til CNN.

Ifølge nordkoreansk media var ikke Jong-uns søster Kim Yo Jong å se under markeringen.

(Saken fortsetter under bildet)

Nord-Korea markerte landets jubileum midt på natten. Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service/AP

Varsler militær opprustning

Under paraden holdt politiker Ri Il Hwan fra Koreas arbeiderparti (WPK) en tale hvor han annonserte en opprustning av landets militær og forsvarsevner.

– Nord-Koreas hær vokser og landet skal mures inn som en festning, skal Hwan ha sagt til det oppmøtte folket.

Under den storslåtte paraden skal militær ha blitt firt ned fra helikopter mens militærfly kom flyvende over plassen. På bakken under marsjerte soldater og musikkorps. I tillegg skal helsearbeidere ikledd oransje smittevernutstyr ha deltatt i paraden.

(Saken fortsetter under bildet)

I tillegg til militær deltok nordkoreanere ikledd oransje smitteverndrakter under nattens markering. Foto: STR / KCNA VIA KNS / AFP

Kampen mot sult

Det allerede lukkede landet stengte all inn- og utfart da pandemien ble et faktum, og har nærmest vært hermetisk lukket siden. Ifølge Kim-regjeringen har ikke landet registrert et eneste smittetilfelle.

I tillegg til stans av all ferdsel valgte regjeringen å stanse all handel med Kina, noe som har ført til stor matmangel i landet. I juni erkjente landets leder at folket sto overfor en hungersnød.

– Folkets matsituasjon begynner nå å bli anstrengt, da landbrukssektoren ikke maktet å følge planen for kornproduksjon, som følge av skadene fra tyfoner i fjor, sa Kim før sommeren.

I tillegg til handelspausen med Kina, som er Nord-Koreas viktigste handelspartner, har sanksjoner som følge av landets atomprogram ført til ytterligere matmangel.

Ifølge nordkoreansk media var det ingen missiler å se under paraden, noe det som regel er. Forrige oktober avduket blant annet landet det eksperter tror er verdens største ballistiske missil under en militærparade. Under nattens parade var imidlertid kun militære kjøretøy som kom glidende gjennom gatene.

Se video: Dette er verdens mest brutale familiedynasti: