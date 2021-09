Rundt 250 brannmenn kjempet torsdag mot flammene i fjellområdet Sierra Bermeja utenfor feriebyen Estepona, som ligger sørvest for Marbella. Det er satt inn 29 fly og helikoptre i slukningsarbeidet.

Brannen brøt ut onsdag kveld og spredte seg i løpet av natten.

Kraftig vind samt tørt og varmt vær gjør slukningsarbeidet vanskelig.

Ordføreren i Estepona, José Gracia Urbano, sier at det etterforskes om brannen kan være påsatt ettersom den startet på to ulike steder sent på kvelden samtidig som vinden tok seg opp.

Røyk fra brannen førte til at en 14 kilometer lang strekning på motorveien AP-7 ble stengt i flere timer. To andre veier var fortsatt stengt torsdag kveld.