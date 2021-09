Britiske medier: Storbritannia kan sende migrantbåter i retur

Patel har sikret det juridiske grunnlaget, og myndighetene kan ta i bruk en taktikk som går ut på å sende små båter i retur over sjøen før de har nådd den britiske kysten, skriver flere britiske aviser torsdag.

Nyheten kommer etter at hun har holdt samtaler med sin franske motpart Gérald Darmanin, som i et brev mandag advarte om at en slik endring kan påvirke samarbeidet mellom de to landene i negativ retning.

Statsminister Boris Johnson sa i Underhuset onsdag at landet må ta i bruk enhver mulige taktikk for å stanse det han kalte «skammelig handel» med migranter over Den engelske kanal.

De som tilrettelegger for at migranter kan ta seg over sjøen, tar penger fra «desperate, skremte mennesker» og bringer dem med seg på en «svært, svært farlig ferd» over ett av de mest trafikkerte farvannene i verden, uttalte statsministeren.

Han skrøt av Patel for å håndtere problemet «på beste mulige måte, som innebærer å sikre at de ikke forlater den franske kysten».

Flere folkevalgte mener regjeringens nye forslag kan gjøre det vanskeligere for folk å komme seg til Storbritannia og søke asyl.