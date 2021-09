Få studenter ved universitetene i Kabul

Det var nesten folketomt ved de private universitetene i Kabul da de åpnet igjen nå i september. Mange holder seg vekk i protest mot Talibans nye sosiale regler og kleskoder.

Taliban har lovet at de skal føre en mer liberal politikk enn da de hadde makten i årene 1996–2001. Den gang ble kvinners muligheter til deltakelse i samfunnet kraftig innskrenket. Kvinner ble for eksempel helt utestengt fra høyere utdanning.

Nå lover Taliban at kvinner skal få gå på private universiteter – men de må følge en rekke regler om klesdrakt og oppførsel.

Mange nye regler

I et lengre dokument beskriver Taliban nye regler for klasseromsundervisning. Menn og kvinner skal sitte i atskilte rom. Hvis det er færre enn 15 studenter er det tilstrekkelig at det henges opp et forheng mellom dem.

Kvinner skal også bare bli undervist av kvinner – eller «eldre» menn, og de må bruke egne inngangsdører.

Undervisningen for kvinner skal avsluttes fem minutter tidligere enn mennene, slik at man hindrer dem i å komme i kontakt med mannlige studenter utenfor.

Kvinner kan dessuten bare delta i undervisningen når de har på seg den tradisjonelle muslimske, heldekkende drakten abaya og nikab – det heldekkende hodeplagget, der bare en smal åpning rundt øynene gjør det mulig å se ut.

Regler for offentlige universiteter er foreløpig ikke kjent.

Aksepterer ikke nye regler

– Våre studenter aksepterer ikke de nye reglene, sier Noor Ali Rahmani, direktør for Gharjistan-universitetet i Kabul.

– Vi har også svart at vi ikke godtar de nye reglene. Det blir for vanskelig å følge dem, sier Rahmani.

– Vi har påpekt at dette ikke har noe med islam eller Koranen å gjøre, legger han til.

Lavt oppmøte

Vanligvis vil korridorene på universitetet den første dagen av semesteret sydet av studenter som forventningsfulle møttes igjen etter sommeren.

Men mandag var det altså påfallende lavt oppmøte ved universitetene i Kabul.

Det er frykt for at mange unge, talentfulle mennesker har forlatt landet, eller planlegger å gjøre det.

Rahmani opplyser at bare 10 til 20 prosent av de 1.000 studentene som meldte seg på i fjor møtte opp mandag ved Gharjistan-universitetet.

Han tror at nærmere 30 prosent av studentene har flyktet fra Afghanistan etter at Taliban tok kontroll i midten av august.

Men mandag var det ingen undervisning.

– Så vi må først se hvor mange som etter hvert dukker opp, sier han.

Noen er lettet

For noen kvinner er det likevel en lettelse at de fortsatt kan følge undervisning på universiteter. Det forteller Zuhra Bahman, som er ansvarlig for et stipendprogram for kvinner.

– De er glade for å ha muligheten til å vende tilbake til undervisningen, sier hun.

-Det at Taliban i det hele tatt åpner universiteter for kvinner er et viktig framskritt. La oss fortsette å engasjere oss og slåss for andre rettigheter og friheter, sier hun.

Separate innganger

Jalil Tadjlil er talsperson for Ibn-e Sina-universitetet i hovedstaden. Han forteller at de allerede har opprettet separate inngangspartier for menn og kvinner.

– Vi har ikke noen mulighet til å gjøre noe med de nye reglene, forklarer han.

Han mener at grunnen til at det er så få studenter ved oppstart er den «pågående usikkerheten».

Universitetet har lagt ut og bilder på nettet av mannlige og kvinnelige studenter som er atskilt med et forheng. En mannlig lærer underviser.

Kvinner utsatt

Informatikklærer Reza Ramazan forteller at kvinnelige studenter er spesielt utsatt for fare når de tar seg fram til universitetet.

– De må kanskje gjennom farlige sjekkpunkter. Taliban kan både sjekke telefonene og datamaskinene deres, sier han.

For den 28 år gamle informatikkstudenten Amir Hussein forandret alt seg etter Talibans maktovertakelse.

– Mange studenter er ikke lenger interessert i å studere. De er rett og slett for usikre på framtiden, sier han.

Han mener derfor at mange av dem nå ønsker å forlate Afghanistan.