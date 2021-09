Biden vil ha 45 prosent solenergi innen 2050

USAs energidepartement konkluderer i en rapport med at solenergi kan stå for så mye som 40 prosent av energiforsyningen innen 2035 og 45 prosent innen 2050. I dag er andelen kun 3 prosent.

For å nå dette målet må andelen nye solcellepaneler mangedobles, sier departementet i en uttalelse.

Omstillingen er også avhengig av omfattende offentlige investeringer i et kraftnett som opprinnelig ble bygget for strøm fra kull og naturgass, samt endringer i politikken for å gjøre karbonbasert energi mindre attraktiv, la departementet til.

Rapporten ses som del av Bidens strategi for å håndtere klimaendringene og sørge for utviklingen av mer fornybar energi. Samtidig behandler Kongressen forslagene om en storstilt oppgradering av landets infrastruktur, et behov som har blitt synlig med den siste tidens kraftige stormer og skogbranner i USA.

Det kommer også i kjølvannet av Det hvite hus' kunngjøring forrige måned om at halvparten av alle biler solgt i landet innen 2030 skal være nullutslippsbiler – et annet dristig mål som vil kreve at offentlig politikk, investeringer i privat sektor og bilkjøpernes preferanse trekker i samme retning.