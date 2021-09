Merkel sier hun forlater statsministerposten med ren samvittighet

– Jeg mener jeg har gjort min del, og de som ikke har forstått det nå, de vil ikke forstå det de neste fire årene, sa Merkel på et arrangement i Düsseldorf.

Også den nigerianske forfatteren Chimamanda Ngozi Adichie deltok på arrangementet, som åpnet opp for ettertanke hos den tyske statsministeren og ellers tok for seg sosiale og filosofiske tema.

Merkel nektet å bli omtalt som den siste forsvareren av det frie Vesten. Hun sa at «man bør unngå alle overdrivelser», før hun la til at «heldigvis er det ganske mange folk som føler seg knyttet til demokratiet, og jeg er selvsagt glad for det».

Den 26. september er det valg i Tyskland, og Merkel tar ikke gjenvalg etter å ha styrt landet gjennom flere kriser i sine 16 år ved makten.

Hva som venter Merkel etter det, vil den avtroppende statslederen ikke si helt sikkert.

– Jeg har bestemt meg for å ikke gjøre noe foreløpig og vente og se hva som skjer. Og det synes jeg er veldig fascinerende, sier hun.