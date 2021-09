«Better Call Saul»-stjerne tilbake på jobb etter hjerteinfarkt

Onsdag publiserte Odenkirk et bilde, der han gjør seg klar til å spille tittelkarakteren Saul Goodman i det som er sjette og siste sesong av serien.

– Tilbake på jobb på Better Call Saul! Så glad for å være her og for å leve dette livet omgitt av gode folk. Forresten, dette er sminkeproffen Cheri Montesanto, som gjør meg ikke-stygg før innspillingen, skriver Odenkirk på Twitter.

Den 58 år gamle skuespilleren kollapset med det han har omtalt som et mindre hjerteinfarkt på settet i Albuquerque i New Mexico 27. juli.

Odenkirk har blitt nominert til fire Emmy-priser for rollen som den ulykksalige advokaten Jimmy McGill, som blir mer og mer korrupt og tar pseudonymet Saul Goodman.

Den kriminelle advokaten dukket opp i flere episoder i «Breaking Bad» før han fikk sin egen serie. Handlingen i og innspillingen av begge TV-seriene er hovedsakelig lagt til New Mexico.