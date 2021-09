Yellen: USA nærmer seg lånegrensen

I et brev til lederne i Kongressen onsdag skriver Yellen at hun ikke kan oppgi noen eksakt dato for når hun ikke lenger vil være i stand til å holde statsapparatet gående, med mindre Kongressen foretar grep for å øke lånegrensen.

– På grunnlag av vår beste og ferskeste informasjon vil det mest sannsynlige utfallet være at penger og ekstraordinære tiltak vil være uttømt i løpet av oktober måned, skriver Yellen.

Kongressen fastsetter gjeldsgrensen som lar finansdepartementet låne penger til å holde statsapparatet gående.

Da gjeldsgrensen ble opphevet i to år fra juli 2019, utgjorde den amerikanske statsgjelden 22 billioner dollar, eller nærmere 191.000.000.000.000 kroner etter dagens kurs.

Da gjeldstaket ble gjeninnført i juli i år, var grensen satt på 28,4 billioner dollar, som altså er nivået på den nåværende gjelden.

Det store hoppet de siste to årene viser den enorme mengden med støtte som Kongressen har stemt gjennom for å hjelpe private og bedrifter til å håndtere coronapandemien.

Yellen oppfordrer i brevet Kongressen til å handle raskt.

– Når alle tilgjengelige tiltak og disponible beløp er brukt opp, vil USA for første gang i historien være ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser, skriver hun.