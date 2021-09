Taliban har kunngjort en midlertidig regjering, der flere av de nye ministrene står på FNs sanksjonsliste.

En av Talibans antatte grunnleggere, Mohammad Hassan Akhund, er utpekt til statsminister.

Sirajuddin Haqqani blir innenriksminister. Han står på USAs terrorliste, og FBI tilbyr en dusør på 5 millioner dollar for å få ham arrestert og utlevert.

Søreide: Urovekkende

Utformingen av Talibans nye regjering sender urovekkende signaler, mener utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Den har ikke kvinner representert og speiler heller ikke det afghanske folket og samfunnet, sier utenriksministeren til VG.

– Jeg er bekymret over at den midlertidige regjeringen Taliban nå har utnevnt, verken er inkluderende eller representativ. Det sender urovekkende signaler, sier hun.

Utenriksministeren viser også til at Afghanistan står midt i en humanitær krise, og vil derfor ikke bryte alle bånd med de nye makthaverne.

– Vi vil så langt det er mulig forholde oss til makthaverne for å finne ut hvordan vi kan bistå befolkningen med nødvendig humanitær hjelp. Et minstekrav er at makthaverne legger til rette for hjelpearbeideres sikkerhet og arbeidsforhold, uttaler hun.

(Saken fortsetter under bildet)

Kvinner har demonstrert i Kabuls gater etter Talibans maktovertakelse med krav om at deres rettigheter må ivaretas. Foto: Wali Sabawoon / AP

Blinken: Må være fortjent

– Vi merker oss at listen kun består av medlemmer av Taliban eller folk i deres nære krets og ingen kvinner, sa en talsmann for USAs utenriksdepartement natt til onsdag norsk tid.

– Vi er også bekymret for tilknytningen og merittlisten til noen av dem, sa talsmannen videre og la til:

– Vi forstår at Taliban har presentert dette som en midlertidig regjering. Vi vil likevel vurdere Taliban basert på deres handlinger og ikke deres ord.

Senere onsdag var USAs utenriksminister på besøk i Tyskland der han deltok på et utenriksministermøte for 20 land, med Afghanistan-krisen som tema. Møtet hadde til hensikt å finne ut hvordan man kan tilnærme seg Afghanistans nye regjering.

– Taliban ønsker internasjonal legitimitet. Enhver legitimitet, enhver støtte, må være fortjent, sa Blinken til journalister etter møtet.

(Saken fortsetter under bildet)

USAs utenriksminister Antony Blinken deltok onsdag på et utenriksministermøte for 20 land i Tyskland for å diskutere Afghanistan-krisen. Foto: Olivier Douliery / AP

EU-betingelser

Den midlertidige regjeringen i Afghanistan er verken inkluderende eller representativ, sier en talsperson for EU.

Den nye regjeringen respekterer ikke løftene Taliban ga om å inkludere ulike etniske og religiøse grupper, påpeker talspersonen.

– Etter innledende analyser av navnene som er kunngjort, ser ikke dette ut som en inkluderende og representativ sammensetning som ivaretar det rike etniske og religiøse mangfoldet i Afghanistan og som vi hadde håpet å se, og som Taliban hadde lovet de siste ukene, sier talspersonen.

De 27 landene i EU har satt fem betingelser som Taliban må oppfylle for å øke kontakten med Taliban. En av betingelsene er at Taliban må danne en inkluderende og representativ overgangsregjering på grunnlag av forhandlinger.

Naboland vurderer å anerkjenne

Vesten har forsøkt å finne en måte å utvikle forholdet til Afghanistan videre på etter at Taliban grep makten i kjølvannet av USAs uttrekking av utenlandske styrker.

Samtidig vurderer en del av Afghanistans naboland å anerkjenne Taliban-regjeringen.

– Fornyet diplomatisk og internasjonal tilstedeværelse i landet kan være en forsikring for det afghanske folket, sier Pakistans utenriksminister Shah Mahmood Qureshi.

Uttalelsen kom etter et nettmøte onsdag med utenriksministrene fra de øvrige landene som grenser til Afghanistan – Kina, Iran, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan.

– Hvis en humanitær krise avverges, og økonomisk stabilitet blir sikret, kan fred bli konsolidert og masseflukt forhindret, sa Qureshi, som ledet møtet.

Noen timer i forveien uttalte Pakistans informasjonsminister Fawad Chaudhry at Islamabad ikke vil fatte noen forhastet beslutning om anerkjennelse.

– Maktkamp i Taliban

Sist Taliban hadde makten, fra 1996 til 2001, var brutal fysisk straff som steining og avhogging av hender, samt offentlige henrettelser, hverdagskost.

Etter maktovertakelsen i august har Talibans leder Haibatullah Akhundzada lovet at sharia, islamsk lov og rettspraksis, delvis bygget på Koranen og delvis på skriftlærdes tolkninger, skal være grunnlag for styresettet. Mange islamske land har i dag innslag av sharia i sine lover.

Talibans syn på sharia er ikke ulikt Saudi-Arabias tolkning av sharia, mener Mohammad Fazihashemi, professor i islamsk teologi og filosofi ved universitetet i Uppsala.

Eksperten peker samtidig på at det pågår en indre strid mellom kretsen rundt det terrorstemplede haqqani-nettverket, med koblinger til al-Qaida, og den mer moderate fløyen som av og til kalles «talibanerne 2.0» og som har holdt fredssamtaler i Doha i Qatar.

– Bare det faktum at det drøyde to-tre uker før de gikk ut med sitt overgangsstyre, viser at det pågår en maktkamp, sier han til det svenske nyhetsbyrået TT.

– Doha-grenen har dratt lærdom fra 90-tallet og resonnert som sådan at det ikke går an å ha konflikt med alt og alle. Men på bakken finnes haqqani-nettverket, som fører den militære kampen. Hvordan de kommer til å forholde seg til Doha-grenen, avhenger av hvor fremgangsrik sjarmoffensiven mot omverdenen er, sier Fazihashemi.