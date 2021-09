Hongkong-politi har pågrepet personer bak Tiananmen-markering

Den fremstående advokaten Chow Hang-tung, nestleder i alliansen, ble fraktet bort i håndjern av sikkerhetspoliti fra bygningen der hun var på jobb i byens forretningsstrøk onsdag. De tre andre – Simon Leung, Sean Tang og Chan To-wai, ble pågrepet i morgentimene, ifølge en uttalelse fra alliansen.

Politiet har bekreftet at tre menn og en kvinne er blitt pågrepet «for å ikke ha lagt fram informasjon» i henhold til den nasjonale sikkerhetsloven.

Det var i fjor at Kina innførte loven i byen etter store og ofte voldelige demokratiprotester.

Alliansen er blant flere prodemokratiske grupper som er under etterforskning av Hongkongs nye nasjonale sikkerhetsorgan.

Hongkongs tidligere kolonimakt Storbritannia fordømmer onsdagens pågripelser.

Det var 4. juni 1989 at det kinesiske militæret grep brutalt inn mot demonstrasjoner for demokrati og menneskerettigheter på Den himmelske freds plass i Beijing. Det nøyaktige antallet døde er fortsatt ikke kjent. Flere tusen ble skadd eller pågrepet.

Kommunistpartiet i Kina har aldri tillatt offentlige markeringer til minne om hendelsen. Årets markering i Hongkong var blitt forbudt for andre år på rad, med henvisning til coronarestriksjoner, til tross for at det ikke hadde vært lokale smittetilfeller på seks uker.

Mange unge kinesere har aldri hørt om massakren eller tror ikke på det som skjedde i landets hovedstad i 1989.